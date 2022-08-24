Очень странные результаты: сравнение OnePlus 10R и Nord 2

Ведущий Quke.ru Андрей в одном из выпусков на YouTube сопоставил смартфоны OnePlus 10R и Nord 2. Во многом эти аппараты близки, тем не менее по отдельным параметрам отличаются они очень сильно.

С точки зрения эргономики и материалов корпуса впереди оказывается Nord 2. Задняя панель у смартфона изготовлена из стекла. При этом держать в руках этот аппарат тоже удобнее, чем OnePlus 10R.

По экрану смартфоны почти идентичны. Отличаются друг от друга они лишь диагональю и частотой обновления: 6,43 дюйма и 90 Гц у Nord 2, 6,7 дюйма и 120 Гц у 10R.

Процессоры установлены на аппаратах разные. У OnePlus 10R это MediaTek Dimensity 8100 Max (8/12 ГБ ОЗУ), у Nord 2 - MediaTek Dimensity 1200 (6/8/12 ГБ ОЗУ). Мощнее, конечно же, оказывается OnePlus 10R. Особенно заметно это в бенчмарках. 10R набирает в AnTuTu 728,5 тысяч баллов, а Nord 2 - около 573 тысяч баллов. Кроме того, последний нагревается сильнее, чем OnePlus 10R. В играх и при выполнении повседневных задач смартфоны ведут себя примерно одинаково.

Если говорить об автономности, то объём аккумулятора у Nord 2 составляет 4500 мАч, у OnePlus 10R - 5000 мАч. Работают оба аппарата очень долго, хотя незначительное преимущество (на 10 %) есть всё же у 10R. В комплекте с Nord 2 при этом идёт зарядка в 65 Вт, а с 10R - в 80 или 150 Вт. Заряжаются оба устройства менее получаса, но 10R с функцией быстрой зарядки - за 17 минут.

Фронтальная камера у Nord 2 имеет 32 МП, у 10R - 16 МП. Делают они примерно одинаковые снимки.

Основная же камера в обоих случаях отличается разрешением в 50 МП. Также оба смартфона оснащены широкоугольным объективом в 8 МП и портретным/монохромным (10R/Nord 2) объективом в 2 МП. В целом по качеству снимков оба аппарата близки. Однако чуть лучше, по мнению ведущего, всё же выдаёт фото OnePlus Nord 2. Но нужно понимать, что 10R только вышел, а Nord 2 продаётся уже больше года.