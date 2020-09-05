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Очередной смартфон Xiaomi Poco станет перевыпуском старого
Poco M2
8 сентября в Индии состоится презентация смартфона Xiaomi Poco M2. Данные ритейлера Flipkart показали, что грядущее устройство снова станет лишь перевыпуском старого.
Poco M2 будет переименованной версией Redmi 9. Это подтверждает модельный номер устройства — M2004J19PI. Кроме того, уже выпущенный Poco M2 Pro тоже является частью линейки Redmi Note 9.
Итак Poco M2 будет оснащён экраном диагональю 6,53 дюйма, 6 ГБ оперативной памяти и четверной камерой. В качестве аппаратной основы для смартфона выступит процессор MediaTek Helio G80. Аккумулятор у него получит ёмкость 5020 мАч. Единственным, что будет отличать Poco M2 от Redmi 9 станут цвета корпуса.
Напомним, что дебют первого за долгое время по-настоящему нового смартфона Poco — Poco X3 NFC — ожидается 7 сентября.