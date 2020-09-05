Очередной смартфон Xiaomi Poco станет перевыпуском старого

Poco M2 будет переименованной версией Redmi 9. Это подтверждает модельный номер устройства — M2004J19PI. Кроме того, уже выпущенный Poco M2 Pro тоже является частью линейки Redmi Note 9.

Итак Poco M2 будет оснащён экраном диагональю 6,53 дюйма, 6 ГБ оперативной памяти и четверной камерой. В качестве аппаратной основы для смартфона выступит процессор MediaTek Helio G80. Аккумулятор у него получит ёмкость 5020 мАч. Единственным, что будет отличать Poco M2 от Redmi 9 станут цвета корпуса.

Напомним, что дебют первого за долгое время по-настоящему нового смартфона Poco — Poco X3 NFC — ожидается 7 сентября.