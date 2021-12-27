Один дисплей как два недорогих смартфона: раскрыта стоимость ремонта нового гибкого Huawei P50 Pocket

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Один дисплей как два недорогих смартфона: раскрыта стоимость ремонта нового гибкого Huawei P50 PocketТакая цена не удивляет
Huawei недавно представила свою раскладушку с гибким экраном P50 Pocket. Она будет дорогой — оценена более чем в сто тысяч рублей. Сегодня стала известна стоимость ремонта аппарата.
Как пишет источник, дисплей для премиальной версии Huawei P50 Pocket стоит колоссальных 4379 юаней (около 50 тысяч рублей). Для базовой версии дисплей оценён в 3579 юаней (около 42 тысяч рублей). Таким образом, только один экран в раскладушке стоит как два недорогих смартфона. Впрочем, оно и понятно, ведь у Huawei P50 Pocket гибкая панель.
Её диагональ составляет 6,9 дюйма, а частота обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 888 и питается от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.
Источник: Gizmochina