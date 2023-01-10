Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублей

13:09, 10 января 2023
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Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублейВременно
На Яндекс.Маркете распродают смартфон Huawei P50. Вместо 51 500 рублей он временно стоит 39 500.
Фото: Huawei
Достаточно добавить смартфон в корзину по этой ссылке. Отметим, что скидка проверена только на момент публикации новости.
Смартфон предлагается в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ. У Huawei P50 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G, система Android 11 без сервисов Google. У устройства есть перископический телеобъектив камеры 12 Мп и алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics. Старший «брат» Huawei P50 находится на шестом месте в рейтинге камеры DxOMark.