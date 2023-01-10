Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублей

Смартфон предлагается в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ. У Huawei P50 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G, система Android 11 без сервисов Google. У устройства есть перископический телеобъектив камеры 12 Мп и алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics. Старший «брат» Huawei P50 находится на шестом месте в рейтинге камеры DxOMark.