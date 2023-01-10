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13:09, 10 января 2023
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Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублей

Временно

На Яндекс.Маркете распродают смартфон Huawei P50. Вместо 51 500 рублей он временно стоит 39 500.

Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублей

Фото: Huawei

Достаточно добавить смартфон в корзину по этой ссылке. Отметим, что скидка проверена только на момент публикации новости.

Один из лучших по качеству камеры смартфонов Huawei P50 продают дешевле 40 тысяч рублей

Смартфон предлагается в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ. У Huawei P50 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G, система Android 11 без сервисов Google. У устройства есть перископический телеобъектив камеры 12 Мп и алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics. Старший «брат» Huawei P50 находится на шестом месте в рейтинге камеры DxOMark.

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