Один из лучших шумодавов в TWS: Realme Buds Air 6 Pro представили в России

Обе модели обладают одним из лучших в отрасли шумоподавлением до 50 дБ и оснащены шестью микрофонами, обеспечивающими "студийное качество звука". Они сертифицированы для Hi-Res, что гарантирует качество звука.

Realme Buds Air6 Pro выделяются уникальной системой двойных коаксиальных динамиков, обеспечивающих глубокие басы и четкие высокие частоты. Они поддерживают технологию пространственного звучания и Smart Adaptive Noise Cancellation, динамически регулируя уровень шума в зависимости от окружающей обстановки. Кроме того, беспроводная передача LDAC HD обеспечивает воспроизведение аудио высокого разрешения.

Buds Air6 Pro обеспечивают до 40 часов работы в режиме воспроизведения и поддерживают функцию быстрой зарядки, обеспечивая 7 часов работы всего за 10 минут зарядки. Обе модели доступны в различных цветах и уже поступили в продажу в России, цены начинаются от 6 990 рублей за Realme Buds Air6 и 9 990 рублей за Realme Buds Air6 Pro.