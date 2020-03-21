Один из лучших смартфонов Samsung среднего уровня выйдет в 5G варианте

Данная модель засветилась в базе китайского регулятора TENAA. Также стали известны характеристики устройства.

Габариты Galaxy A71 5G будут такими: 162,6 x 75,5 x 8,1 мм, то есть смартфон получится незначительно толще, чем его 4G-версия. Работать устройство будет на аккумуляторе ёмкостью 4370 мАч.

Тактовая частота восьмиядерного процессора в Galaxy A71 5G равна 2,2/1,8 ГГц. Это значения платформы Exynos 980. Обычная версия смартфона, напомним, работает на Snapdragon 730G.

Когда новинка выйдет, пока неизвестно.