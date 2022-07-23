Один из самых дешёвых флагманов? Раскрыта цена Xiaomi Redmi K50S

Сообщается, что цена базовой версии, оснащённой 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, составит всего 2999 юаней (около 26 тысяч рублей по текущему курсу).

Ожидается, что в следующем месяце будут выпущены как минимум четыре модели на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1, а именно Redmi K50S, Moto X30 Pro, Moto razr 2022 и OnePlus 10T.

По предварительным данным, Redmi K50S Pro получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц, SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Ходят слухи, что Redmi K50S и Redmi K50S Pro будут переименованы в Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro на мировом рынке.