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Телефоны
Опубликовано 30 апреля 2024, 22:30
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Один из самых дешёвых складных смартфонов, Nubia Flip 5G, протестировали

Вот что о нём известно
На YouTube-канале TechTablets рассказали подробнее о характеристиках и работе нового складного Nubia Flip 5G.
Один из самых дешёвых складных смартфонов, Nubia Flip 5G, протестировали
© TechTablets

В комплект поставки у Nubia Flip 5G входят, помимо самого устройства, документация, скрепка, кабель, чехол, блок питания на 33 Вт. У смартфона есть внешний экран на 1,43 дюйма. В закрытом виде вы можете на нём смотреть время, запустить камеру, календарь, погоду, уведомления и т. п.

Диагональ внутреннего экрана у новинки составляет 6,9 дюйма. Сам по себе аппарат в раскрытом виде длиннее, чем многие обычные смартфоны.

Работает Nubia Flip 5G на процессоре Snapdragon 7 Gen 1. При повседневной работе с производительностью у вас проблем точно не будет.

Результаты тестирования смартфона в разных программах — ниже.

© TechTablets

Ёмкость аккумулятора у Nubia Flip 5G — всего 4310 мА*ч, а автономность составила 8 часов 13 минут работы экрана. До 100% вы будете заряжать смартфон всего за 35 минут, а хватать вам его будет на один день.

Селфи-камера (внутренняя камера) смартфона имеет разрешение 16 МП и может записывать видео только в 1080p. Задний объектив уже обладает разрешением 50 МП и способен всё писать в 4К 60 к/с. Стабилизация при этом у Nubia Flip 5G не лучшая, как и качество съёмки. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Выводы

Из достоинств Nubia Flip 5G можно выделить хорошее качество сборки, яркий и чёткий экран, достаточное количество мощности для игр, быстрый и плавный дисплей с частотой до 120 Гц. В то же время смартфон оснащён слабыми камерами, снимает плохие по качеству видео, селфи-камера не имеет функции стабилизации при записи роликов. Работает Nubia Flip 5G на Android 13, а не на последнем 14-м.