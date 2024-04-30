Один из самых дешёвых складных смартфонов, Nubia Flip 5G, протестировали

Один из самых дешёвых складных смартфонов, Nubia Flip 5G, протестировалиВот что о нём известно
В комплект поставки у Nubia Flip 5G входят, помимо самого устройства, документация, скрепка, кабель, чехол, блок питания на 33 Вт. У смартфона есть внешний экран на 1,43 дюйма. В закрытом виде вы можете на нём смотреть время, запустить камеру, календарь, погоду, уведомления и т. п.
Диагональ внутреннего экрана у новинки составляет 6,9 дюйма. Сам по себе аппарат в раскрытом виде длиннее, чем многие обычные смартфоны.
Работает Nubia Flip 5G на процессоре Snapdragon 7 Gen 1. При повседневной работе с производительностью у вас проблем точно не будет.
Результаты тестирования смартфона в разных программах — ниже.
Ёмкость аккумулятора у Nubia Flip 5G — всего 4310 мА*ч, а автономность составила 8 часов 13 минут работы экрана. До 100% вы будете заряжать смартфон всего за 35 минут, а хватать вам его будет на один день.
Селфи-камера (внутренняя камера) смартфона имеет разрешение 16 МП и может записывать видео только в 1080p. Задний объектив уже обладает разрешением 50 МП и способен всё писать в 4К 60 к/с. Стабилизация при этом у Nubia Flip 5G не лучшая, как и качество съёмки. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Выводы
Из достоинств Nubia Flip 5G можно выделить хорошее качество сборки, яркий и чёткий экран, достаточное количество мощности для игр, быстрый и плавный дисплей с частотой до 120 Гц. В то же время смартфон оснащён слабыми камерами, снимает плохие по качеству видео, селфи-камера не имеет функции стабилизации при записи роликов. Работает Nubia Flip 5G на Android 13, а не на последнем 14-м.