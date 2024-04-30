Один из самых дешёвых складных смартфонов, Nubia Flip 5G, протестировали

В комплект поставки у Nubia Flip 5G входят, помимо самого устройства, документация, скрепка, кабель, чехол, блок питания на 33 Вт. У смартфона есть внешний экран на 1,43 дюйма. В закрытом виде вы можете на нём смотреть время, запустить камеру, календарь, погоду, уведомления и т. п.

Диагональ внутреннего экрана у новинки составляет 6,9 дюйма. Сам по себе аппарат в раскрытом виде длиннее, чем многие обычные смартфоны.

Работает Nubia Flip 5G на процессоре Snapdragon 7 Gen 1. При повседневной работе с производительностью у вас проблем точно не будет.

Результаты тестирования смартфона в разных программах — ниже.