Один из самых дешёвых в России смартфонов с NFC и мощным процессором подробно протестировали

Первым делом Евгений выделил пять самых интересных фишек смартфона. Среди них - NFC с возможностью быстро передавать данные с одного устройства на другое, хорошая автономность, качественный экран, высокая производительность и неплохая для этой ценовой категории камера.

С точки зрения дизайна неудобным показалось эксперту расположение сканера отпечатков пальцев. Он располагается на задней стороне аппарата, но довольно высоко, поэтому разблокировать не напрягаясь не удастся. Хотя по быстроте и точности отклика нареканий нет: всё работает как надо.

Значительным минусом стала и яркость. В помещении, как заявил Евгений, её ещё хватает, а на улице уже нет. Другая недоработка - отсутствие стереозвучания.

При этом на смартфоне можно играть в Call of Duty на частоте 180 Гц, в Brawl Stars с частотой 90 Гц. Minecraft и Genshin Impact запускаются, но в процессе игры немного тормозят. Хотя эксперт заверил, что играть даже в таком случае можно.

Приятной неожиданностью для Евгения стало хорошее для подобных недорогих смартфонов качество фотографий. Камеры сзади три, однако полноценно работает лишь основная.

В целом эксперт отметил, что Infinix HOT 10S NFC можно смело добавить в топ бюджетных смартфонов.

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Отметим, что актуальная цена смартфона вне акционных предложений составляет 12500 рублей за вариант с 4/64 ГБ и 13500 рублей за комплектацию с 4/128 ГБ памяти.