Один из самых ремонтопригодных смартфонов Fairphone Gen 6 получит улучшенную версию

Опубликовано 01 августа 2026, 18:481 мин.
Один из самых ремонтопригодных смартфонов Fairphone Gen 6 получит улучшенную версиюС большей памятью и в новом цвете
Fairphone, известная своими ремонтопригодными смартфонами, похоже, готовит «промежуточное» обновление текущей модели Gen 6. Новая версия выйдет с припиской «Plus», сообщают СМИ.
© fairphone
Главное отличие в увеличенном объёме оперативной памяти. В базовом Gen 6 установлено 8 ГБ, в Plus же будет уже 12 ГБ. Объём основной памяти при этом останется прежним, 256 ГБ.
Второе изменение касается внешнего вида. У модели Plus появится новый цвет Cobalt Blue (кобальтово-синий). При этом компания уберёт из линейки белый оттенок Cloud White.
Сроки выхода неизвестны, инсайдеры не располагают этой информацией.
Тем, кто ждёт Fairphone Gen 7, придётся остудить свой пыл, компания не выпускает новые поколения каждый год.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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