Один из смартфонов Realme выпустят под именем OnePlus на глобальном рынке

Дело в том, что Realme не выпускала смартфоны серии V за пределами Китая. Следовательно, V25, останется эксклюзивным для китайского рынка. Что интересно, характеристики Realme V25 идентичны Realme 9 Pro, который дебютировал в Индии в начале этого месяца. Недавние тизеры показали, что V25 также будет иметь заднюю панель, меняющую цвет. Однако на основании недавних утечек можно сказать, что Realme V25 выйдет под именем OnePlus Nord CE 2 Lite на некоторых рынках.

Таким образом, ожидается, что Nord CE 2 Lite получит 6,58-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695, 16-Мп фронтальную камеру, основну камеру на 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. .