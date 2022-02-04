Одна из главных функций Google Pixel 6 ломает приложение Google Фото

Люди отметили эту проблему на Reddit и в Twitter. Как отмечает Android Police, даже очищение кэша Google Фото и перезагрузка телефонов ситуацию не исправили.

Ранее пользователи сталкивались и с другими проблемами с Magic Eraser и Google Фото. Обновление приложения в ноябре случайно удалило эту функцию, но Google быстро исправил ситуацию.

Magic Eraser представляет собой инструмент для удаления с фотографий всего лишнего с помощью особо эффективной нейросети.