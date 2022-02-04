Одна из главных функций Google Pixel 6 ломает приложение Google Фото

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Вчера в 23:47
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Одна из главных функций Google Pixel 6 ломает приложение Google ФотоРешения проблемы пока что нет
Функция Magic Eraser на Pixel 6 и Pixel 6 Pro - это инструмент, ради которого многие и покупали эти смартфоны Google и она отлично справляется с удалением нежелательных объектов или людей с фотографий. Однако пользователи столкнулись с ошибкой, которая приводит к сбою приложения Google Фото при его использовании.
Люди отметили эту проблему на Reddit и в Twitter. Как отмечает Android Police, даже очищение кэша Google Фото и перезагрузка телефонов ситуацию не исправили.
Ранее пользователи сталкивались и с другими проблемами с Magic Eraser и Google Фото. Обновление приложения в ноябре случайно удалило эту функцию, но Google быстро исправил ситуацию.
Magic Eraser представляет собой инструмент для удаления с фотографий всего лишнего с помощью особо эффективной нейросети.
Источник: Engadget