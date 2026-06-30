Одна из крупнейших утечек Apple: iPhone 18 Pro показали во всей красе

Опубликовано 30 июня 2026, 13:081 мин.
Одна из крупнейших утечек Apple: iPhone 18 Pro показали во всей красеВ ходе падений на прочность
В сеть попали фото и видео с грядущим iPhone 18 Pro во время заводских испытаний на падение.
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Источник — взлом данных у поставщика Tata Electronics. И, как пишут СМИ, это одна из самых масштабных утечек в истории Apple. Злоумышленники выложили в даркнет около 200 тысяч файлов, среди которых не только фото смартфона, но и списки комплектующих, карты поставщиков и внутренние кодовые названия.
На кадрах серебристый iPhone. Сзади привычный тройной блок камер в прямоугольном выступе, светодиодная вспышка и датчик LiDAR. Центральный логотип Apple остался без изменений. Телефон сбрасывают на твёрдую поверхность в лабораторных условиях.
По данным Reuters, документы имеют водяные знаки Apple и внутренние кодовые имена, соответствующие линейке iPhone 18 Pro. Их источник подтвердил, что на видео «именно эта модель».
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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