Одна из крупнейших утечек Apple: iPhone 18 Pro показали во всей красе

На кадрах серебристый iPhone. Сзади привычный тройной блок камер в прямоугольном выступе, светодиодная вспышка и датчик LiDAR. Центральный логотип Apple остался без изменений. Телефон сбрасывают на твёрдую поверхность в лабораторных условиях.

По данным Reuters, документы имеют водяные знаки Apple и внутренние кодовые имена, соответствующие линейке iPhone 18 Pro. Их источник подтвердил, что на видео «именно эта модель».