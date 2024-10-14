Одна камера и игнорирование «фич» iPhone 16: что узнали от чехла к iPhone SE 4

Во-вторых, устройство сохранит физический переключатель беззвучного режима. Вопреки ранним предположениям о включении кнопки действий, утечки подтверждают наличие выреза для традиционного переключателя беззвучного режима, как в предыдущих моделях iPhone.

Наконец, корпус не указывает на добавление кнопки управления камерой, что исключает функции, введенные в линейке iPhone 16.

В целом, ожидается, что iPhone SE 4 будет стоить около 500 долларов и, вероятно, будет оснащен OLED-дисплеем размером 6,1 дюйма, USB-C, функцией Face ID и улучшенными возможностями камеры.