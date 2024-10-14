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Опубликовано 14 октября 2024, 12:45
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Одна камера и игнорирование «фич» iPhone 16: что узнали от чехла к iPhone SE 4

А что ждёте вы?
Новая утечка раскрыла детали предстоящего iPhone SE 4, который ожидается в продаже весной 2025 года. Хотя чехол не раскрывает каких-либо «революционных нововведений», он подчеркивает три заметные особенности, которые ожидаются в новой модели.
Одна камера и игнорирование «фич» iPhone 16: что узнали от чехла к iPhone SE 4
© Ferra

Во-первых, iPhone SE 4 будет оснащен одной основной камерой. По слухам, SE 4 будет иметь основной датчик на 48 МП, аналогичный тому, что используется в iPhone 15. Это позволит использовать два фокусных расстояния: стандартный 1x (использующий весь 48 МП) и оптическое увеличение 2x, обеспечивая качество без необходимости вторичной ультраширокой камеры.

Одна камера и игнорирование «фич» iPhone 16: что узнали от чехла к iPhone SE 4

© Sonny Dickson

Во-вторых, устройство сохранит физический переключатель беззвучного режима. Вопреки ранним предположениям о включении кнопки действий, утечки подтверждают наличие выреза для традиционного переключателя беззвучного режима, как в предыдущих моделях iPhone.

Наконец, корпус не указывает на добавление кнопки управления камерой, что исключает функции, введенные в линейке iPhone 16.

В целом, ожидается, что iPhone SE 4 будет стоить около 500 долларов и, вероятно, будет оснащен OLED-дисплеем размером 6,1 дюйма, USB-C, функцией Face ID и улучшенными возможностями камеры.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone SE
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#чехол
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#Apple