Одни из лучших смартфонов среднего класса: объявлены российские цены Realme 10 Pro и Pro+

Так, у Realme 10 Pro+ установлен изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, камера разрешением 108 Мп, чипсет Dimensity 1080 5G. Также у смартфона есть опция динамической оперативной памяти до 24 ГБ. Цены на Realme 10 Pro+ начинаются с 32 999 рублей за версию 8 ГБ+128 ГБ и с 36 999 рублей за версию 12 ГБ + 256 ГБ.

Младшая модель Realme 10 Pro получила процессор Snapdragon 695 5G и плоский дисплей. Она стоит от 22 999 рублей за версию 8 ГБ+128 ГБ и от 25 999 рублей за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

На смартфоны Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта и активированные в течение семи дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея, которая действует полгода.