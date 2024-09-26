Опубликовано 26 сентября 2024, 20:291 мин.
Одним из первых ИИ-гаджетов Rabbit R1 ежедневно пользуются сейчас лишь 5%Из всех владельцев
Rabbit R1, который когда-то называли новаторским гаджетом с искусственным интеллектом, уже через пять месяцев после запуска испытывает трудности с привлечением внимания. По информации СМИ, несмотря на 100 000 проданных устройств, только 5000 пользователей — примерно 5% покупателей — активно используют устройство ежедневно.
© Rabbit
Первоначальный ажиотаж вокруг R1, особенно после его дебюта на выставке CES, с тех пор сошел на нет, и многие пользователи считают, что устройство «просто сломано», как отмечается в обзоре The Verge.
Снижение частоты использования ставит под вопрос жизнеспособность подобных ИИ-устройств, особенно с учетом того, что возможности ИИ в смартфонах продолжают совершенствоваться.
Крупные технологические игроки, как Apple и Google, интегрируют передовые функции ИИ непосредственно в свои мобильные платформы, поэтому необходимость носить с собой дополнительный гаджет кажется менее привлекательной.