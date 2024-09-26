Одним из первых ИИ-гаджетов Rabbit R1 ежедневно пользуются сейчас лишь 5%

Первоначальный ажиотаж вокруг R1, особенно после его дебюта на выставке CES, с тех пор сошел на нет, и многие пользователи считают, что устройство «просто сломано», как отмечается в обзоре The Verge.

Снижение частоты использования ставит под вопрос жизнеспособность подобных ИИ-устройств, особенно с учетом того, что возможности ИИ в смартфонах продолжают совершенствоваться.

Крупные технологические игроки, как Apple и Google, интегрируют передовые функции ИИ непосредственно в свои мобильные платформы, поэтому необходимость носить с собой дополнительный гаджет кажется менее привлекательной.