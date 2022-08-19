Одного пальца мало: в новом флагманском смартфоне Samsung будет большой сканер отпечатков

Вероятно, новые смартфоны Samsung будут использовать новую технологию Qualcomm 3D Sonic Max. Её представили в начале года. Технология получила в 17 раз большую площадь покрытия и поддержку двух отпечатков пальцев одновременно. Qualcomm также утверждает, что её новый датчик отпечатков пальцев работает быстрее, чем сенсоры предыдущих поколений.

Недавно также сообщалось, что Galaxy S23 Ultra получит новый 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP2.