Одного пальца мало: в новом флагманском смартфоне Samsung будет большой сканер отпечатков

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Одного пальца мало: в новом флагманском смартфоне Samsung будет большой сканер отпечатковИ он будет срабатывать быстрее
Инсайдер рассказал, что сканер отпечатков пальцев в грядущем смартфоне Galaxy S23 Ultra может оказаться больше, чем обычно. На него смогут поместиться сразу два пальца, что значительно повысит безопасность.
Вероятно, новые смартфоны Samsung будут использовать новую технологию Qualcomm 3D Sonic Max. Её представили в начале года. Технология получила в 17 раз большую площадь покрытия и поддержку двух отпечатков пальцев одновременно. Qualcomm также утверждает, что её новый датчик отпечатков пальцев работает быстрее, чем сенсоры предыдущих поколений.
Недавно также сообщалось, что Galaxy S23 Ultra получит новый 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP2.
Источник:Phonearena
Автор:Ксения МурашеваТеги: