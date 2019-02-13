Официально. Объявлена дата анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Также была опубликована официальная живая фотография смартфона в руке певца Роя Ванга (Roy Wang), также известного как Ван Юань (Wang Yuan), из популярного бойбэнда TFBoys. Он участвует в продвижении бренда Xiaomi.

На фото хорошо видна тройная основная камера смартфона с вертикальной организацией и светодиодной вспышкой под ней. По предварительной информации, Xiaomi Mi 9 базируется на самом мощном сейчас процессоре Qualcomm — Snapdragon 855. Для версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти ожидается цена около 436 долларов.