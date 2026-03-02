Официально: OnePlus 15T получит увеличенную батарею и перископ-камеру

Главной новинкой станет перископ-камера LUMO. Ожидается, что это будет 50-мегапиксельный модуль с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Также значительно увеличится ёмкость батареи — по слухам, до 7000–7500 мА·ч. При этом смартфон останется сравнительно тонким (около 8,5 мм) и лёгким — примерно 194 грамма.

По предварительным данным, OnePlus 15T получит 6,32-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц. Зарядка: 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов.

Смартфон будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ.

Официальная дата выхода пока не объявлена.