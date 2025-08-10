Официально: Realme GT 8 с мощным процессором и большой батареей выйдет в октябре

Ожидается, что модели GT 8 и GT 8 Pro будут работать на новом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Главная модель GT 8 Pro, по слухам, получит большой 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 2К и специальным покрытием для защиты от бликов, похожим на то, что используется в Samsung Galaxy S25 Ultra.

Внутри смартфона будет установлена большая батарея ёмкостью более 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Для прочности корпус сделают с металлической рамкой.

Камера тоже обещает быть с перископическим телефото-сенсором на 200 МП, который может быть таким же, как в Oppo Find X9 Pro. Кроме того, в телефоне будет установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Точная цена пока неизвестна, но, скорее всего, она будет близка к стоимости предшественника — Realme GT 7 Pro стартовал примерно с 500 долларов.