Официально: Samsung представит ультратонкий Galaxy S25 Edge 13 мая

Galaxy S25 Edge выделяется толщиной всего 5,8 мм, что делает его одним из самых тонких флагманов на рынке. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипом Snapdragon 8 Elite. Основная камера на 200 МП обещает отличные снимки, хотя вместо привычной тройной системы будет только два объектива, без телефото. Аккумулятор ёмкостью 3900 мАч — компромисс ради тонкого корпуса, но поддерживает быструю зарядку.

Цена в Южной Корее составит около $1029 за модель с 256 ГБ, а в Европе — до $1494. Ограниченный стартовый тираж в 40 тысяч единиц может создать ажиотаж.