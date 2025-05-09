Официально: Samsung представит ультратонкий Galaxy S25 Edge 13 мая

Опубликовано 09 мая 2025, 04:301 мин.
Официально: Samsung представит ультратонкий Galaxy S25 Edge 13 маяДата подтверждена
Samsung официально объявит о запуске Galaxy S25 Edge 13 мая. Этот сверхтонкий смартфон, впервые анонсированный на январском событии Galaxy Unpacked, станет четвёртой моделью в линейке S25. Презентация, судя по утечкам, пройдёт в онлайн-формате, а старт продаж ожидается 23 мая в Южной Корее и Китае, и 30 мая — в других странах.
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Galaxy S25 Edge выделяется толщиной всего 5,8 мм, что делает его одним из самых тонких флагманов на рынке. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипом Snapdragon 8 Elite. Основная камера на 200 МП обещает отличные снимки, хотя вместо привычной тройной системы будет только два объектива, без телефото. Аккумулятор ёмкостью 3900 мАч — компромисс ради тонкого корпуса, но поддерживает быструю зарядку.
Цена в Южной Корее составит около $1029 за модель с 256 ГБ, а в Европе — до $1494. Ограниченный стартовый тираж в 40 тысяч единиц может создать ажиотаж.