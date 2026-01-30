Официально: Samsung выпустит в этом году AR-очки нового поколения

Опубликовано 30 января 2026, 22:481 мин.
Официально: Samsung выпустит в этом году AR-очки нового поколенияПока без подробностей
Samsung официально подтвердила, что представит свои очки дополненной реальности нового поколения уже в этом году. Ранее о проекте ходили лишь слухи.
© Samsung
По словам Samsung, новые AR-очки станут платформой для умных функций на базе ИИ (кто бы сомневался). Управление будет строиться на голосе, жестах и камере, часть задач устройство сможет выполнять самостоятельно, часть — с помощью смартфона или облачных сервисов.
Точных характеристик компания пока не раскрыла, но по данным отраслевых источников, очки могут получить камеру на 12 Мп, мощный процессор Qualcomm и компактную батарею.
Samsung также активно сотрудничает с Google, поэтому программная часть, вероятно, будет основана на знакомых массам платформах.