Официально: Samsung выпустит в этом году AR-очки нового поколения

По словам Samsung, новые AR-очки станут платформой для умных функций на базе ИИ (кто бы сомневался). Управление будет строиться на голосе, жестах и камере, часть задач устройство сможет выполнять самостоятельно, часть — с помощью смартфона или облачных сервисов.

Точных характеристик компания пока не раскрыла, но по данным отраслевых источников, очки могут получить камеру на 12 Мп, мощный процессор Qualcomm и компактную батарею.

Samsung также активно сотрудничает с Google, поэтому программная часть, вероятно, будет основана на знакомых массам платформах.