Официально: Xiaomi 12 будет первым смартфоном на свежеанонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 1

В нём китайский бренд официально заявил, что грядущий смартфон Xiaomi 12 будет базироваться именно на новейшем чипе Qualcomm. При этом, судя по тизер-постеру, телефон будет в принципе первым устройством, в основу которого ляжет этот процессор.

Стоит отметить, что ранее Motorola уже заявляла, что представит Moto Edge X30 на базе того же чипа уже 9 декабря. При этом не совсем понятно, как Xiaomi 12 может стать первым смартфоном со Snapdragon 8 Gen 1, если его анонса ожидается лишь 28 декабря.