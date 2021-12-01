Официально: Xiaomi 12 будет первым смартфоном на свежеанонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 1

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Официально: Xiaomi 12 будет первым смартфоном на свежеанонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 1По крайней мере, по версии самой Xiaomi
Только-только Qualcomm анонсировала свой новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, как тут же Xiaomi опубликовала по этому поводу пост в своём Twitter-аккаунте.
В нём китайский бренд официально заявил, что грядущий смартфон Xiaomi 12 будет базироваться именно на новейшем чипе Qualcomm. При этом, судя по тизер-постеру, телефон будет в принципе первым устройством, в основу которого ляжет этот процессор.
Стоит отметить, что ранее Motorola уже заявляла, что представит Moto Edge X30 на базе того же чипа уже 9 декабря. При этом не совсем понятно, как Xiaomi 12 может стать первым смартфоном со Snapdragon 8 Gen 1, если его анонса ожидается лишь 28 декабря.
Тут, в целом, лишь два варианта. Либо Xiaomi анонсирует свой телефон раньше 9 декабря, либо, что более вероятно, новинка от Motorola выйдет позже, чем Xiaomi 12, хоть и будет представлена раньше.
Источник: Gizmochina