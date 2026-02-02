Официальные рендеры Samsung Galaxy S26 Ultra утекли в Сеть

Судя по утечкам, дизайн стал более строгим. Устройство получит плоский экран с тонкими рамками и плоские боковые грани. Камеры на задней панели объединены под одним общим блоком. Будет стилус S Pen, слот опять встроен в корпус. На изображениях показаны два цвета: классический чёрный и фиолетовый «Кобальт».