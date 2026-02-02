Официальные рендеры Samsung Galaxy S26 Ultra утекли в Сеть

Опубликовано 02 февраля 2026, 22:591 мин.
Официальные рендеры Samsung Galaxy S26 Ultra утекли в СетьНовые детали
В сети появились (вроде как) официальные изображения и характеристики будущего топового смартфона Samsung — Galaxy S26 Ultra. Анонс ожидается в конце февраля.
© Evan Blass
Судя по утечкам, дизайн стал более строгим. Устройство получит плоский экран с тонкими рамками и плоские боковые грани. Камеры на задней панели объединены под одним общим блоком. Будет стилус S Pen, слот опять встроен в корпус. На изображениях показаны два цвета: классический чёрный и фиолетовый «Кобальт».
Среди ожидаемых характеристик:
-
Экран 6.9 дюйма.
-
Snapdragon 8 Elite Gen 5.
-
Основная камера на 200 мегапикселей, дополненная сверхширокоугольным и двумя телеобъективами.
-
Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.
-
Толщина всего 7.9 мм при весе около 214 грамм.
Смартфон будет работать на свежем Android 16 с оболочкой One UI 8.5.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный