Опубликовано 02 февраля 2026, 22:59
Официальные рендеры Samsung Galaxy S26 Ultra утекли в Сеть

Новые детали
В сети появились (вроде как) официальные изображения и характеристики будущего топового смартфона Samsung — Galaxy S26 Ultra. Анонс ожидается в конце февраля.
© Evan Blass

Судя по утечкам, дизайн стал более строгим. Устройство получит плоский экран с тонкими рамками и плоские боковые грани. Камеры на задней панели объединены под одним общим блоком. Будет стилус S Pen, слот опять встроен в корпус. На изображениях показаны два цвета: классический чёрный и фиолетовый «Кобальт».

© AndroidHeadlines

Среди ожидаемых характеристик:

  • Экран 6.9 дюйма.

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5.

  • Основная камера на 200 мегапикселей, дополненная сверхширокоугольным и двумя телеобъективами.

  • Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

  • Толщина всего 7.9 мм при весе около 214 грамм.

Смартфон будет работать на свежем Android 16 с оболочкой One UI 8.5.