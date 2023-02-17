Официальные сервисные центры Apple отказывают россиянам в ремонте устройств компании

“Если это MacBook или любой другой компьютер Apple, который корпорация не поставляла в РФ, отремонтировать его по гарантии не получится”, — подтвердили в авторизованном сервисном центре “Серсо”. А в АСЦ "Доктор Смарт" рассказали, что на данный момент услуга доступна только для тех моделей, которые были официально доставлены на территорию России.

При этом в техподдержке Apple изданию сообщили, что со стороны компании подобных распоряжений не поступало. На компьютеры Apple распространяется годовая гарантия, которая не зависит от региона, в котором было приобретено устройство, объяснил специалист техподдержки. Она проверяется по серийному номеру, и если гарантия действительна, то его должны принять и отремонтировать в авторизованном сервисном центре.

В Роспотребнадзоре отметили, что, согласно закону "О защите прав потребителей", владелец устройства имеет право требовать ремонта в любой уполномоченной организации. Опрошенные изданием юристы добавили, что в случае отказа со стороны АСЦ его нужно задокументировать.