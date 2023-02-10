​​Оглашены результаты тестов батареи нового Samsung Galaxy S23 Ultra

Сообщается, что Galaxy S23 Ultra превосходит своего предшественника по выносливости. Так, он проработал на 4 часа больше при просмотре веб-страниц и на 5 часов больше при просмотре видео. Это впечатляющие результаты, учитывая, что S23 Ultra работает с аккумулятором той же ёмкости. Более того, новинка конкурирует с Apple iPhone 14 Pro Max.

Что касается зарядки, то на бумаге она не улучшилась. Технически она по-прежнему ограничена 45 Вт. Тем не менее обзорщики заметили улучшение скорости зарядки по сравнению с Galaxy S22 Ultra. Используя адаптер мощностью 45 Вт, Galaxy S23 Ultra набрал 68% в 30-минутном тесте — на 8% больше, чем его предшественник. Тем не менее, оба смартфона зарядились с 0 до 100% за 59 минут.