Огромное количество изъятых полицией США смартфонов потом продается без стирания данных

Исследователи приобрели 228 смартфонов на PropertyRoom.com и обнаружили, что 49 из них не имели PIN-кода или пароля, а еще 11 PIN-кодов можно было легко угадать по популярным шаблонам. В телефонах, к которым был получен доступ, содержались не только личные данные, но и значительные объемы информации, связанной с преступностью, включая данные о жертвах. Примечательно, что на некоторых телефонах были даже фотографии удостоверений личности.

Хотя компания PropertyRoom, крупнейшая онлайн-площадка для продажи предметов, изъятых в ходе расследований правоохранительных органов США, сначала прекратила продажу телефонов после того, как исследователи сделали выводы, позже они их возобновили, «почистив» их.