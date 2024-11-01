Оказалось, что ИИ в iOS 18.1 будет доступен только для владельцев iPhone 16

Автор публикации подчеркнул, что обещанный ИИ, интегрированный в новую версию iOS, будет доступен только на iPhone 16 из-за недостаточных характеристик моделей линейки iPhone 15. «Apple обосновала это решение тем, что "iPhone 15 имеет только 6 ГБ оперативной памяти". Но почему iPhone 15 имеет только 6 ГБ оперативной памяти? Никто не знает…», — посетовал автор.

Кроме того, решения Apple названы абсурдными, так как даже бюджетные смартфоны главного конкурента Apple, Samsung, вроде Galaxy A35 получили функционал «Визуальный интеллект», позволяющий искать объекты и вещи по фото и видео. В устройствах на Android это функция Google Lens или собственная функция Samsung — Circle to Search.

По словам обозревателя, Apple не просто добавила такой функционал в линейку iPhone 16, но и «активно работает над тем, чтобы убрать её из всех iPhone, выпущенных до iPhone 16». Объясняется это тем, что предыдущие модели не имеют кнопки Camera Control — сенсорной кнопки управления камерой.

Автор публикации считает, что такие нововведения не имеют смысла, если ограничены небольшой аудиторией владельцев одной линейки айфонов.