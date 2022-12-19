Оказалось, что Samsung сама не понимает, какие цены назначить за свои будущие флагманские смартфоны

По словам информатора, Samsung может начать продажи серии Galaxy S23 в середине или конце февраля 2023 года. Утверждается, что компании сложно определиться с ценами на Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Вполне возможно, что Samsung решит не повышать стоимость будущих телефонов по сравнению с их предшественниками. Однако стоит учесть растущую инфляцию и аппаратные улучшения.

Среди улучшений более яркие OLED-панели, более прочное стекло Gorilla Glass, улучшенный сканер отпечатков пальцев, более быстрый процессор и улучшенные камеры.