Оказалось, что Samsung сама не понимает, какие цены назначить за свои будущие флагманские смартфоны

Оказалось, что Samsung сама не понимает, какие цены назначить за свои будущие флагманские смартфоныМожет, даже решит не повышать их
Samsung должна представить новую серию смартфонов Galaxy S23 в начале февраля 2023 года. Теперь сообщается, что южнокорейская компания может немного отложить выпуск устройств, потому что не понимает, как их оценить.
Фото: OneLeaks&Smartprix
По словам информатора, Samsung может начать продажи серии Galaxy S23 в середине или конце февраля 2023 года. Утверждается, что компании сложно определиться с ценами на Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Вполне возможно, что Samsung решит не повышать стоимость будущих телефонов по сравнению с их предшественниками. Однако стоит учесть растущую инфляцию и аппаратные улучшения.
Среди улучшений более яркие OLED-панели, более прочное стекло Gorilla Glass, улучшенный сканер отпечатков пальцев, более быстрый процессор и улучшенные камеры.