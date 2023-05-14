Оказывается, складной смартфон Google Pixel Fold не раскрывается полностью

Хотя устройство, по заявлениям компании, должно раскладываться на 180 градусов, достижение полностью плоского сложения представляется сложной задачей. Отзывы показывают, что пользователям приходится прилагать значительные усилия для достижения полного угла в 180 градусов, что не очень хорошо для устройства с ценником в 1800 долларов.

Помимо проблемы со складыванием, появились и другие заслуживающие внимания моменты. Pixel Fold отличается толстыми рамками вокруг большего дисплея, поскольку Google выбрала шарнирный механизм, который требует более широких рамок для симметрии.

Опасения по поводу наличия складок на развернутом экране также были сняты, а сама конструкция находится между U-образным шарниром Samsung и более широким каплевидным дизайном Moto.