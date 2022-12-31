Охладит на 4 градуса: Xiaomi выпустила специальный чехол для смартфона Redmi K60

10:01, 31 декабря 2022
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Охладит на 4 градуса: Xiaomi выпустила специальный чехол для смартфона Redmi K60Охлаждающий чехол мы, кажется, ещё не видали
Xiaomi анонсировала новый аксессуар для смартфона Redmi K60 — официальный чехол с системой охлаждения. Компания обещает, что он будет снижать температуру устройства на целых 4 градуса по Цельсию.
Сообщается, что Redmi использовала в чехле ту же технологию, что применяется и в смартфонах. Так, как только температура телефона повышается, композитный материал быстро поглощает тепло.
Цена такого чехла в Xiaomi Mall составляет 79 юаней (около 900 рублей по актуальному курсу).