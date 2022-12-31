Охладит на 4 градуса: Xiaomi выпустила специальный чехол для смартфона Redmi K60

Сообщается, что Redmi использовала в чехле ту же технологию, что применяется и в смартфонах. Так, как только температура телефона повышается, композитный материал быстро поглощает тепло.

Цена такого чехла в Xiaomi Mall составляет 79 юаней (около 900 рублей по актуальному курсу).