Около 9000 мА·ч и камера на 200 Мп: OnePlus 16 выйдет в октябре

Телефон получит плоский 6,78-дюймовый экран с узкими и симметричными рамками. Сзади сохранится квадратный блок с камерами, как у OnePlus 15.

Внутри установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также СМИ пишут, что OnePlus 16 первым получит ColorOS 17 на базе Android 17. Батарея получит ёмкость около 9000 мА·ч. Поддерживаться будут быстрая зарядка мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводная.

Основная камера, по слухам, будет иметь разрешение 200 мегапикселей, а дополнят его два объектива по 50 мегапикселей.