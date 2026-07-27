Около 9000 мА·ч и камера на 200 Мп: OnePlus 16 выйдет в октябре

Опубликовано 27 июля 2026, 20:031 мин.
Около 9000 мА·ч и камера на 200 Мп: OnePlus 16 выйдет в октябреПока без подробностей
По данным инсайдера Digital Chat Station, флагман OnePlus 16 представят уже в октябре. При этом дизайн устройства не претерпит кардинальных изменений.
© OnePlus
Телефон получит плоский 6,78-дюймовый экран с узкими и симметричными рамками. Сзади сохранится квадратный блок с камерами, как у OnePlus 15.
Внутри установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также СМИ пишут, что OnePlus 16 первым получит ColorOS 17 на базе Android 17. Батарея получит ёмкость около 9000 мА·ч. Поддерживаться будут быстрая зарядка мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводная.
Основная камера, по слухам, будет иметь разрешение 200 мегапикселей, а дополнят его два объектива по 50 мегапикселей.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный