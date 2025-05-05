Окончательная цена и характеристики нового середняка Honor 400 попали в Сеть

Honor 400 оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 4, а батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт гарантирует автономность. Камера: основной сенсор на 200 МП с оптической стабилизацией (OIS) дополнен 12-мегапиксельной ультраширокой линзой.

Смартфон получит Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0, а также защиту IP65 от воды и пыли. Среди ИИ-функций — улучшение фото и оптимизация интерфейса. Устройство будет доступно в двух цветах, но дизайн остается компактнее, чем у предшественника Honor 300. Анонс ожидается в мае.