Окончательная цена и характеристики нового середняка Honor 400 попали в Сеть

Опубликовано 05 мая 2025, 09:451 мин.
Окончательная цена и характеристики нового середняка Honor 400 попали в СетьСтали известны цена и характеристики
Как сообщает GSMArena, утечка раскрыла ключевые характеристики и европейскую цену Honor 400 — €468,89. Смартфон, следующий за недавно представленным Honor 400 Lite, ориентирован на пользователей, ищущих баланс между производительностью и стоимостью.
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Honor 400 оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 4, а батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт гарантирует автономность. Камера: основной сенсор на 200 МП с оптической стабилизацией (OIS) дополнен 12-мегапиксельной ультраширокой линзой.
Смартфон получит Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0, а также защиту IP65 от воды и пыли. Среди ИИ-функций — улучшение фото и оптимизация интерфейса. Устройство будет доступно в двух цветах, но дизайн остается компактнее, чем у предшественника Honor 300. Анонс ожидается в мае.