Октябрь оказался насыщен на релизы Apple: что ожидать

Опубликовано 21 сентября 2024, 18:001 мин.
Октябрь оказался насыщен на релизы Apple: что ожидатьЧто вам больше понравилось?
Заканчивается сентябрь, и компания Apple готовится к насыщенному октябрю — технологический гигант представит целый ряд продуктов и функций. Одним из наиболее заметных анонсов станет развертывание Apple Intelligence, которое ожидается в iOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.
Это обновление принесет ИИ в устройства компании, включая обновленную Siri, создаваемые ИИ резюме для уведомлений и писем, удаление нежелательных объектов на фотографиях и многое другое.
Что касается аппаратных обновлений, то Apple обновляет популярную линейку MacBook Pro новым чипом M4, доступным в трёх конфигурациях: M4, M4 Pro и M4 Max. Mac mini также получит новый дизайн, станет более компактным и будет предлагаться с M4 и M4 Pro.
Кроме того, состоится дебют долгожданного iPad mini 7, который, вероятно, получит поддержку Apple Pencil Pro. Ожидается появление M4 iMac, а также новых аксессуаров с интерфейсом USB-C.