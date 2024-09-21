Октябрь оказался насыщен на релизы Apple: что ожидать

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Заканчивается сентябрь, и компания Apple готовится к насыщенному октябрю — технологический гигант представит целый ряд продуктов и функций. Одним из наиболее заметных анонсов станет развертывание Apple Intelligence, которое ожидается в iOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.