Октябрь подарит нам целых четыре смартфона на Snapdragon 8 Elite

Согласно утечкам от инсайдера в Weibo, несколько производителей, включая Xiaomi, iQOO, OnePlus и Honor, готовятся представить свои последние устройства в этот период. Ожидается, что Xiaomi возглавит этот процесс с анонсом своей ожидаемой серии Xiaomi 15. Далее iQOO может представить iQOO 13, а OnePlus — OnePlus 13. Серия Honor Magic 7 также должна дебютировать примерно в это же время.

Vivo и Oppo также подтвердили, что их флагманские устройства на базе MediaTek Dimensity 9400 будут выпущены в этом месяце, при этом Vivo выпустит серию X200 14 октября, а Oppo — серию Find X8 24 октября.