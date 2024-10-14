Октябрь подарит нам целых четыре смартфона на Snapdragon 8 Elite

Опубликовано 14 октября 2024, 06:451 мин.
Октябрь подарит нам целых четыре смартфона на Snapdragon 8 EliteФлагманы на MediaTek приближаются
Qualcomm готовится к запуску Snapdragon 8 Elite, который будет представлен 21 октября. После этого анонса ожидается, что волна флагманских смартфонов на основе нового чипа доберется до нас с 28 по 31 октября.
Согласно утечкам от инсайдера в Weibo, несколько производителей, включая Xiaomi, iQOO, OnePlus и Honor, готовятся представить свои последние устройства в этот период. Ожидается, что Xiaomi возглавит этот процесс с анонсом своей ожидаемой серии Xiaomi 15. Далее iQOO может представить iQOO 13, а OnePlus — OnePlus 13. Серия Honor Magic 7 также должна дебютировать примерно в это же время.
Vivo и Oppo также подтвердили, что их флагманские устройства на базе MediaTek Dimensity 9400 будут выпущены в этом месяце, при этом Vivo выпустит серию X200 14 октября, а Oppo — серию Find X8 24 октября.