Октябрьское обновление HyperOS 3 всё ещё не добралось до всех устройств

По данным СМИ, обновление HyperOS 3 пока не получили следующие модели: Xiaomi 13T, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi 14R, Redmi 15 (в версиях LTE и 5G), Redmi 15C (LTE и 5G), Redmi A4, POCO C85, POCO C75 5G, POCO M7 5G, POCO M7 Plus, Redmi Pad Pro и POCO Pad.

Некоторые из этих устройств уже начали получать тестовые версии прошивки в отдельных регионах, однако стабильная версия пока недоступна. Эксперты ждут, что Xiaomi завершит распространение HyperOS 3 для всех заявленных моделей к концу февраля.

При этом компания уже активно работает над следующей версией системы — HyperOS 3.1. Первый этап бета-тестирования которой завершён, второй запустили совсем недавно.