OLED-экран и 12 ГБ оперативной оперативной памяти: представлен недорогой Vivo Y78+ 5G

OLED-экран и 12 ГБ оперативной оперативной памяти: представлен недорогой Vivo Y78+ 5GНеплохие характеристики за такую-то цену
Компания Vivo расширила линейку доступных смартфонов, представив Vivo Y78+ 5G. Телефон может похвастаться OLED-экраном, камерой с оптической стабилизацией и не только.
Он работает на базе процессора Snapdragon 695 и поставляется с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти.
Дисплей смартфона - это 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор, а задняя камера состоит из двух датчиков: 50-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного дополнительного.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт.
Смартфон также оснащен 3,5-мм аудиоразъемом и работает под управлением Origin OS 3 на базе Android 13.
Модель 8 ГБ + 128 ГБ стоит $230, модель 8 ГБ + 256 ГБ - $260, а если хотите взять 12 ГБ + 256 ГБ, готовьтесь отдать $290.