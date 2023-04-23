OLED-экран и 12 ГБ оперативной оперативной памяти: представлен недорогой Vivo Y78+ 5G

Он работает на базе процессора Snapdragon 695 и поставляется с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти.

Дисплей смартфона - это 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор, а задняя камера состоит из двух датчиков: 50-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного дополнительного.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт.

Смартфон также оснащен 3,5-мм аудиоразъемом и работает под управлением Origin OS 3 на базе Android 13.

Модель 8 ГБ + 128 ГБ стоит $230, модель 8 ГБ + 256 ГБ - $260, а если хотите взять 12 ГБ + 256 ГБ, готовьтесь отдать $290.