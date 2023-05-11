Он даже меньше компактного Pixel 7a: размеры складного смартфона Google за 1800$Почему вместо «планшета» они не выпустили «раскладушку» – загадка
Google собирается представить уникальное дополнение к линейке Pixel - долгожданный складной Google Pixel Fold. Однако его размеры оставляют желать лучшего, особенно на фоне других представителей линейки Pixel.
В отличие от больших экранов, обычно встречающихся на современных смартфонах, Pixel Fold может похвастаться 7,6-дюймовым дисплеем в развернутом состоянии, но в сложенном он уменьшается до всего лишь 5,8 дюйма.
Предыдущие модели Google Pixel, такие как Pixel 7a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, имели большие дисплеи от 6,1 до 6,7 дюймов. Визуальное сравнение демонстрирует разительный контраст между Pixel Fold и другими устройствами серии Pixel 7.
Кроме того, Google предоставил изображение, демонстрирующее, как внутренний дисплей Pixel Fold сопоставляется с размерами других Pixel. Хотя сравнение не прямое, оно наглядно демонстрирует, что вертикальный размер внутреннего дисплея значительно меньше, чем у аналогов, к тому же глаза бросаются большие рамки внутреннего дисплея.
Не покидает ощущение, что устройство делали в спешке, особенно на фоне того, что рынок начал заполняться складными устройствами, где Samsung был одним из первопроходцев. И еще один год Google вряд ли позволила бы себе ждать.