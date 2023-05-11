Он даже меньше компактного Pixel 7a: размеры складного смартфона Google за 1800$

В отличие от больших экранов, обычно встречающихся на современных смартфонах, Pixel Fold может похвастаться 7,6-дюймовым дисплеем в развернутом состоянии, но в сложенном он уменьшается до всего лишь 5,8 дюйма.

Предыдущие модели Google Pixel, такие как Pixel 7a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, имели большие дисплеи от 6,1 до 6,7 дюймов. Визуальное сравнение демонстрирует разительный контраст между Pixel Fold и другими устройствами серии Pixel 7.