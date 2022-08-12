Он даже не складывается: раскладушку Xiaomi Mix Fold 2 сравнили с Samsung Galaxy Z Fold 4

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Он даже не складывается: раскладушку Xiaomi Mix Fold 2 сравнили с Samsung Galaxy Z Fold 4Угадайте, кто именно
Недавно Xiaomi представила свой складной смартфон Mix Fold 2, до этого то же самое сделала Samsung, но со своим Galaxy Z Fold 4. Теперь известный сетевой аналитик под ником Ice Universe опубликовал в Twitter наглядное сравнение толщины и способности к складыванию двух смартфонов.
Это может прозвучать удивительно, но Samsung, в плане толщины телефона и “эстетики” его внешнего вида в сложенном виде, проигрывает Xiaomi. Так, толщина корпуса Xiaomi Mix Fold 2 в раскрытом виде всего 5,4 мм, в закрытом — 11,4 мм. У Samsung Galaxy Fold 4 цифры больше — 6,3 и 14,2 мм соответственно.
И будто этого было мало, но по фотографиям видно, что по крайней мере именно эта конкретная модель Galaxy Fold 4 даже не закрывается полностью, чего не скажешь про китайскую “раскладушку” – с этим у нее все в порядке
Xiaomi Mix Fold 2 стоит от $1335, а Galaxy Z Fold 4 от $1800.
Источник:Ice Universe
Автор:Максим МногословныйТеги: