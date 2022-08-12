Он даже не складывается: раскладушку Xiaomi Mix Fold 2 сравнили с Samsung Galaxy Z Fold 4

И будто этого было мало, но по фотографиям видно, что по крайней мере именно эта конкретная модель Galaxy Fold 4 даже не закрывается полностью, чего не скажешь про китайскую “раскладушку” – с этим у нее все в порядке

Xiaomi Mix Fold 2 стоит от $1335, а Galaxy Z Fold 4 от $1800.