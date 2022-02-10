OnePlus 10 Pro против OnePlus 9 Pro: в чём разница и стоит ли переплачивать за новинку

Ведущий YouTube-канала «Smart Обзор» выяснил, стоит ли покупать OnePlus 10 Pro взамен OnePlus 9 Pro. Сравнивались модели в рамках обзора по нескольким параметрам: комплектация, дисплей, производительность, камеры и пр.

Комплектация. В целом она практически идентична. Только зарядка у OnePlus 10 Pro на 80 ватт, в то время как у 9 Pro - на 65 ватт.

Внешний вид. По габаритам устройства полностью совпадают. Передняя часть, где расположен экран, у них тоже одинакова. Дизайн задних панелей всё же отличается, при этом самому ведущему в этом плане больше нравится OnePlus 9 Pro. Что касается сканера отпечатка, то удобнее по высоте расположен он у 10 Pro.

Дисплей. Характеристики экрана у смартфонов идентичны. При работе также разницы никакой между дисплеями устройств не ощущается.

Минимальная яркость у OnePlus 10 Pro стала равняться 0,8 (у версии 9 Pro - 1), а максимальная - 1 (в то же время чуть выше она у 9 Pro - 1,2).

Также на OnePlus 10 Pro показывается изменение частоты обновления экрана, а у 9 Pro подобного не было.

Процессор. На OnePlus 10 Pro установлен топовый Snapdragon 8 Gen1 (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти), на OnePlus 9 Pro - Snapdragon 888 (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти). В тесте Antutu лучшие результаты показала версия 10 Pro. В то же время этот смартфон при работе нагревается гораздо сильнее, чем 9 Pro.

Теоретически OnePlus 10 Pro является более мощным с точки зрения игровой производительности, но в Genshin Impact на максимальных настройках с 60 к/с разницы между устройствами эксперт не увидел. Спустя одну-две минуты игры оба аппарата снижают частоту кадров до 40-45 к/с, при этом у 9 Pro немного чаще бывают просадки до 35 к/с. Также спустя 26 минут OnePlus 9 Pro закрыл игру с ошибкой. В то же время оба смартфона нагревались до 48 градусов.

Все результаты тестирования в программах - ниже.