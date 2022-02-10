OnePlus 10 Pro против OnePlus 9 Pro: в чём разница и стоит ли переплачивать за новинку

OnePlus 10 Pro против OnePlus 9 Pro: в чём разница и стоит ли переплачивать за новинкуВыяснили на YouTube-канале «Smart Обзор»
Ведущий YouTube-канала «Smart Обзор» выяснил, стоит ли покупать OnePlus 10 Pro взамен OnePlus 9 Pro. Сравнивались модели в рамках обзора по нескольким параметрам: комплектация, дисплей, производительность, камеры и пр.
- Комплектация. В целом она практически идентична. Только зарядка у OnePlus 10 Pro на 80 ватт, в то время как у 9 Pro - на 65 ватт.
- Внешний вид. По габаритам устройства полностью совпадают. Передняя часть, где расположен экран, у них тоже одинакова. Дизайн задних панелей всё же отличается, при этом самому ведущему в этом плане больше нравится OnePlus 9 Pro. Что касается сканера отпечатка, то удобнее по высоте расположен он у 10 Pro.
- Дисплей. Характеристики экрана у смартфонов идентичны. При работе также разницы никакой между дисплеями устройств не ощущается.
Минимальная яркость у OnePlus 10 Pro стала равняться 0,8 (у версии 9 Pro - 1), а максимальная - 1 (в то же время чуть выше она у 9 Pro - 1,2).
Также на OnePlus 10 Pro показывается изменение частоты обновления экрана, а у 9 Pro подобного не было.
- Процессор. На OnePlus 10 Pro установлен топовый Snapdragon 8 Gen1 (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти), на OnePlus 9 Pro - Snapdragon 888 (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти). В тесте Antutu лучшие результаты показала версия 10 Pro. В то же время этот смартфон при работе нагревается гораздо сильнее, чем 9 Pro.
Теоретически OnePlus 10 Pro является более мощным с точки зрения игровой производительности, но в Genshin Impact на максимальных настройках с 60 к/с разницы между устройствами эксперт не увидел. Спустя одну-две минуты игры оба аппарата снижают частоту кадров до 40-45 к/с, при этом у 9 Pro немного чаще бывают просадки до 35 к/с. Также спустя 26 минут OnePlus 9 Pro закрыл игру с ошибкой. В то же время оба смартфона нагревались до 48 градусов.
Все результаты тестирования в программах - ниже.
- Аккумулятор. С 4500 мАч у OnePlus 9 Pro ёмкость батареи увеличилась до 5000 мАч у OnePlus 10 Pro. В целом автономность действительно немного улучшилась: час просмотра YouTube разрядил 10 Pro на 6 процентов (9 Pro - на 7 процентов), полчаса игры в Genshin Impact снизили заряд 10 Pro на 16 процентов (9 Pro - на 19 процентов).
При значительной нагрузке 10 Pro хватает на 3 часа работы, при умеренной - на примерно 6 часов. В то же время при средней нагрузке 9 Pro может работать 4-5 часов.
Что касается скорости зарядки, то она в обоих случаях высокая. Версия 9 Pro за 30 минут заряжается до 100 процентов, 10 Pro - до 99 процентов.
- Камеры. Широкоугольная камера стала у 10 Pro, как ни странно, хуже, чем у предыдущей версии. При хорошем освещении снимки получаются с обоих смартфонов близкими по качеству. В то же время баланс белого лучше работает у 9 Pro: 10-ка иногда выдаёт фото с холодным оттенком и ошибается в цветопередаче.
Лучше при этом на 10 Pro стала фронтальная камера. Снимки с неё получаются более чёткие и качественные.
По видеосъёмке, по мнению эксперта, аппараты можно поставить на один уровень. Значительных отличий между ними нет.
Примеры фотографий - ниже.
Ведущий в целом подчеркнул, что какой-то значительной разницы между 9 Pro и 10 Pro нет вообще. Из самых очевидных отличий - увеличение времени работы экрана на час, улучшенная автономность, более мощный вибромотор, более быстрая обработка фото в ночном режиме, более качественная фронтальная камера. В остальном новая модель идентична предшествующей или даже чуть хуже неё. Поэтому переплачивать за обновлённую версию, по мнению эксперта, всё же не стоит.