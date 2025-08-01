OnePlus 11 обновлением ПО получил новые функции камеры, ИИ-редактор

В приложении Mind Space теперь можно сохранять содержимое экрана как «воспоминания», которые автоматически сортируются.

Камера получила новый мягкий световой фильтр в режимах «Портрет» и «Фото», а также функцию AI Perfect Shot, которая помогает выбрать лучшие выражения лиц на групповых снимках.

В Галерее появились расширенные инструменты редактирования: теперь можно сохранять видео как “живые” фото и наоборот, а также скрывать определённые альбомы от основного вида.