OnePlus 12 готов взорвать рынок с более чем 2 млн баллов в AnTuTu. Что еще предложит новый флагман?

Устройство получило в бенчмарке впечатляющий результат 2,11 млн баллов, вплотную приблизившись к эталонному показателю 2,13 млн баллов, установленному Qualcomm для Snapdragon 8 Gen 3. Примечательно, что протестированный OnePlus 12 оснащен 12 ГБ оперативной памяти, но, по слухам, модель с 24 ГБ может показать еще более высокие результаты.

Выход OnePlus 12 запланирован на декабрь или январь, а дебют в Китае может произойти раньше глобального запуска. Среди ожидаемых характеристик - аккумулятор емкостью 5 400 мАч, несколько вариантов оперативной памяти (12, 16 и 24 ГБ), возвращение беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт, а также 6,82-дюймовый QHD+ дисплей с пиковой яркостью 2 600 нит.