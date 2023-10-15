OnePlus 12 получит отличный экран и большой аккумулятор, но заметно подорожает

OnePlus 12 получит отличный экран и большой аккумулятор, но заметно подорожаетЕсли сравнивать с прошлыми моделями
Утечки информации о предстоящем OnePlus 12 вызывают ажиотаж, особенно в отношении его дисплея, который, по слухам, обладает более высокой пиковой яркостью, чем у конкурентов, таких как Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 15 Pro Max.
Ожидается, что устройство будет оснащено 6,82-дюймовым LTPO-экраном с частотой 120 Гц, что немного больше, чем у OnePlus 11, а также аккумулятором емкостью 5400 мАч, что на 400 мАч больше, чем у предшественника.
Кроме того, ожидается, что OnePlus 12 будет оснащен улучшенной системой камер, включающей 50-Мп основной сенсор, 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 64-Мп телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом. Хотя эти усовершенствования впечатляют, за них придется заплатить.
OnePlus 12 может оказаться дороже своего предшественника OnePlus 11, цена которого составляет 699 долларов за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Однако рост цены может быть компенсирован новыми функциями, такими как беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и базовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти вместо 8 ГБ и 128 ГБ.