OnePlus 12 признали одним из лучших смартфонов по охлаждению процессора

Эксперт канала JerryRigEverything на YouTube разобрал OnePlus 12 и провел его на прочность. Модуль беспроводной зарядки в смартфоне царапается очень легко.

Уникальность OnePlus 12 в том, что его система охлаждения предназначена не только для процессора, но и для аккумулятора во время зарядки. Связано это с тем, что устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт.