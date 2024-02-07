OnePlus 12 против 12R: есть ли смысл переплачивать

OnePlus 12 против 12R: есть ли смысл переплачиватьКакой смартфон подойдёт для фото и для игр больше?
OnePlus 12R имеет в комплекте зарядку на 100 Вт, кабель, документацию, наклейки, клубную карту OnePlus, скрепку для открытия лотка для SIM-карт.
По габаритам OnePlus 12 и 12R практически идентичны. Отличаются друг от друга внешне они немного лишь дизайном задней панели.
С точки зрения оболочки, обновлений смартфоны тоже являются одинаковыми.
В базовой комплектации OnePlus 12R имеет 12/128 ГБ памяти. Также есть версия с 16/256 ГБ постоянной памяти. При этом OnePlus 12 доступен с объёмом памяти до 1 ТБ.
По звучанию OnePlus 12 оказывается лучше: он громче и мощнее. Тем не менее 12R несильно от него отстаёт.
Модель OnePlus 12 работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как OnePlus 12R — на Snapdragon 8 Gen 2. Очевидно, что мощнее первый, но при этом с повседневными задачами без проблем справляется и 12R. Игры он тоже тянет, но довольно сильно нагревается.
Ёмкость аккумулятора у 12R — 5500 мАч, тогда как у OnePlus 12 — 5400 мАч. При этом у версии OnePlus 12R нет поддержки беспроводной зарядки.
У OnePlus 12 и 12R стоит 50-мегапиксельная основная камера. Однако датчик камеры у 12R при этом более старый. По снимкам выше видно, что в условиях низкой освещённости себя несколько лучше показывает флагман OnePlus 12. Кроме того, на 12R нет телефотообъектива в отличие от обычной 12-й версии.
Видео на 12R вы максимум сможете записывать в 4К 30 или 60 к/с, а на OnePlus 12 — в 8К.
Вывод
OnePlus 12R отлично подходит для просмотра Netflix или Disney, а также для некоторых игр. Хотя для особо требовательных проектов лучше взять версию OnePlus 12. Также если вы хотите себе смартфон с крутой камерой, то вам тоже больше подойдёт флагманский вариант — OnePlus 12.