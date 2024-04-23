OnePlus 12R против OnePlus 12: стоит ли доплачивать

OnePlus 12R против OnePlus 12: стоит ли доплачиватьВот в чём разница между этими устройствами
В обоих случаях в коробке со смартфоном вы получите только кабель, скрепку, документацию. Также на OnePlus 12 и 12R будет наклеена на экран плёнка. Сравнить характеристики этих моделей самостоятельно вы можете на первом изображении ниже. Какой-то значительной разницы в автономности, экране, качестве сборки вы не заметите между устройствами.
Немного уступает по объёму и качеству звучания, а также по вибрации 12R обычной версии.
На OnePlus 12 стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, на 12R — Snapdragon Gen 2. Результаты в бенчмарках — ниже. Для игр в целом ни тот, ни другой аппарат не подойдёт: лучше взять вообще другой смартфон. С автономностью тоже всё примерно одинаково у протестированных смартфонов.
По камерам у OnePlus 12 и 12R есть сильные различия. Основной модуль у OnePlus 12R имеет разрешение 50 МП, у 12 — 48 МП, ширик у младшей версии слабоват, как и макро. Селфи-камера имеет у 12R разрешение 16 МП с автофокусом (у OnePlus 12 — 32 МП). Также у старшей модели есть хороший ширик с автофокусом и неплохой перископ. Примеры снимков — выше.
Выводы
Между глобальными версиями OnePlus 12R и OnePlus 12 разница в цене составляет примерно 20−30 тысяч рублей. Существенно хуже у модели 12R камеры, нет телезума, плохое макро, хуже ширик. То же самое касается видеосъёмки: она гораздо лучше у OnePlus 12. При этом если вы хотите купить именно OnePlus 12 или 12R, то лучше приобретите китайскую версию, так как её можно легко перепрошить.