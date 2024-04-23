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Телефоны
Опубликовано 23 апреля 2024, 06:00
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OnePlus 12R против OnePlus 12: стоит ли доплачивать

Вот в чём разница между этими устройствами
OnePlus 12 сравнили с младшим 12R и определили победителя по цене/качеству. На YouTube-канале Mobiltelefon.ru выяснили, какую версию смартфона OnePlus лучше купить: обычную 12-ю или 12R.
OnePlus 12R против OnePlus 12: стоит ли доплачивать
© Mobiltelefon.ru

В обоих случаях в коробке со смартфоном вы получите только кабель, скрепку, документацию. Также на OnePlus 12 и 12R будет наклеена на экран плёнка. Сравнить характеристики этих моделей самостоятельно вы можете на первом изображении ниже. Какой-то значительной разницы в автономности, экране, качестве сборки вы не заметите между устройствами.

Немного уступает по объёму и качеству звучания, а также по вибрации 12R обычной версии.

На OnePlus 12 стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, на 12R — Snapdragon Gen 2. Результаты в бенчмарках — ниже. Для игр в целом ни тот, ни другой аппарат не подойдёт: лучше взять вообще другой смартфон. С автономностью тоже всё примерно одинаково у протестированных смартфонов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Mobiltelefon.ru

По камерам у OnePlus 12 и 12R есть сильные различия. Основной модуль у OnePlus 12R имеет разрешение 50 МП, у 12 — 48 МП, ширик у младшей версии слабоват, как и макро. Селфи-камера имеет у 12R разрешение 16 МП с автофокусом (у OnePlus 12 — 32 МП). Также у старшей модели есть хороший ширик с автофокусом и неплохой перископ. Примеры снимков — выше.

Выводы

Между глобальными версиями OnePlus 12R и OnePlus 12 разница в цене составляет примерно 20−30 тысяч рублей. Существенно хуже у модели 12R камеры, нет телезума, плохое макро, хуже ширик. То же самое касается видеосъёмки: она гораздо лучше у OnePlus 12. При этом если вы хотите купить именно OnePlus 12 или 12R, то лучше приобретите китайскую версию, так как её можно легко перепрошить.