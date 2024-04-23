OnePlus 12R против OnePlus 12: стоит ли доплачивать

В обоих случаях в коробке со смартфоном вы получите только кабель, скрепку, документацию. Также на OnePlus 12 и 12R будет наклеена на экран плёнка. Сравнить характеристики этих моделей самостоятельно вы можете на первом изображении ниже. Какой-то значительной разницы в автономности, экране, качестве сборки вы не заметите между устройствами.

Немного уступает по объёму и качеству звучания, а также по вибрации 12R обычной версии.

На OnePlus 12 стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, на 12R — Snapdragon Gen 2. Результаты в бенчмарках — ниже. Для игр в целом ни тот, ни другой аппарат не подойдёт: лучше взять вообще другой смартфон. С автономностью тоже всё примерно одинаково у протестированных смартфонов.