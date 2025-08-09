OnePlus 13 получил ИИ, улучшающий фото

Опубликовано 09 августа 2025, 17:151 мин.
OnePlus 13 получил ИИ, улучшающий фотоAI Perfect Shot
OnePlus 13 получил обновление с новой функцией AI Perfect Shot. Эта технология похожа на инструмент Google Best Take и помогает, что следует из названия (“лучший снимок”) сделать фото лучше. Она распознаёт лица на снимке и заменяет нежелательные выражения — например, моргание или отвёрнутый взгляд — на более удачные.
© OnePlus
Кроме AI Perfect Shot, в обновлении добавили мягкий световой фильтр для портретов и обычных фото. Также теперь можно экспортировать видео в формате живых фото и сохранять их в высоком качестве. Видео с частотой 120 кадров в секунду сохраняет эту скорость даже после редактирования. Ещё одно удобство — возможность скрывать содержимое отдельных альбомов из общего списка фотографий.
Если у вас есть OnePlus 13, проверьте, доступно ли обновление.