OnePlus 13 получил ИИ, улучшающий фото

Кроме AI Perfect Shot, в обновлении добавили мягкий световой фильтр для портретов и обычных фото. Также теперь можно экспортировать видео в формате живых фото и сохранять их в высоком качестве. Видео с частотой 120 кадров в секунду сохраняет эту скорость даже после редактирования. Ещё одно удобство — возможность скрывать содержимое отдельных альбомов из общего списка фотографий.

Если у вас есть OnePlus 13, проверьте, доступно ли обновление.