OnePlus 13 продался тиражом более 100000 единиц всего за 30 минут

Опубликовано 04 ноября 2024, 19:301 мин.
OnePlus 13 продался тиражом более 100000 единиц всего за 30 минутЛюди ждали, люди получили
31 октября OnePlus представила свой новый флагман OnePlus 13, отмечая десятилетие бренда. Ли Цзэ, президент OnePlus в Китае, сообщил, что более 100 000 устройств было продано всего за 30 минут после запуска. Рекорд.
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Базовая модель OnePlus 13 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 4 499 юаней (~630 долларов), что выше по сравнению с предыдущей моделью OnePlus 12, цена которой составляла 4 299 юаней (~600 долларов). Ли объяснил, что рост цен на флагманские Android-телефоны можно объяснить «увеличением сроков использования и более высокими производственными затратами», включая увеличение цен на чипы и память.
Несмотря на повышение цен, Ли подчеркнул, что OnePlus сосредоточена на производстве высококачественной продукции, а не на «экстремальных ценовых стратегиях».
OnePlus 13 скоро должен покинуть китайский рынок.