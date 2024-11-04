OnePlus 13 продался тиражом более 100000 единиц всего за 30 минут

Базовая модель OnePlus 13 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 4 499 юаней (~630 долларов), что выше по сравнению с предыдущей моделью OnePlus 12, цена которой составляла 4 299 юаней (~600 долларов). Ли объяснил, что рост цен на флагманские Android-телефоны можно объяснить «увеличением сроков использования и более высокими производственными затратами», включая увеличение цен на чипы и память.

Несмотря на повышение цен, Ли подчеркнул, что OnePlus сосредоточена на производстве высококачественной продукции, а не на «экстремальных ценовых стратегиях».

OnePlus 13 скоро должен покинуть китайский рынок.