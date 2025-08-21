OnePlus 15 похвастается экраном с частотой обновления 165 Гц

Опубликовано 21 августа 2025, 08:151 мин.
OnePlus 15 похвастается экраном с частотой обновления 165 ГцИ мощную батарею
OnePlus 15 представят позже в этом году. Он, как пишут СМИ, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 и получит другие улучшения по сравнению с OnePlus 13.
© OnePlus
Согласно последним утечкам, OnePlus 15 оснастят экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Судя по инсайдам, OnePlus тестирует цветовой вариант «SuperBlack», который будет самым черным из всех, что мы когда-либо видели на смартфонах. По словам тех, кто видел прототип, он выглядит «гораздо лучше, чем можно было представить».
По данным предыдущих утечек, задняя камера получит модуль с тройной камерой, включая основной сенсор на 50 МП и перископический телеобъектив. Смартфон будет оборудован батареей емкостью 7000 мАч или более.