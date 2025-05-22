OnePlus 15 получит батарею на 7000 мАч, быструю зарядку и тонкие рамки

Опубликовано 22 мая 2025, 20:291 мин.
OnePlus 15 получит батарею на 7000 мАч, быструю зарядку и тонкие рамкиПлоский экран тоже будет
По утечке от инсайдера Digital Chat Station, смартфон OnePlus 15 получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite 2 и будет ориентирован на высокую производительность. Одной из главных фишек станет огромная батарея — свыше 7000 мАч. При этом устройство поддерживает как быструю проводную зарядку на 100 Вт, так и беспроводную.
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Дисплей будет плоским, с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1.5K, а также с ультратонкими рамками благодаря новой технологии сборки. Также ожидаются: вибромотор для точной отдачи, ультразвуковой сканер отпечатков и стеклопластиковая задняя панель. Смартфон будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.
Камеры останутся тройными: три модуля по 50 Мп, включая перископический зум-объектив с увеличением до 3х.
Глобальный запуск намечен на начало 2026 года.