OnePlus 15 получит батарею на 7000 мАч, быструю зарядку и тонкие рамки

Дисплей будет плоским, с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1.5K, а также с ультратонкими рамками благодаря новой технологии сборки. Также ожидаются: вибромотор для точной отдачи, ультразвуковой сканер отпечатков и стеклопластиковая задняя панель. Смартфон будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

Камеры останутся тройными: три модуля по 50 Мп, включая перископический зум-объектив с увеличением до 3х.

Глобальный запуск намечен на начало 2026 года.